Минфин предложил облагать налогами доходы россиян по депозитам

Заместитель главы Министерства финансов Илья Трунин заявил о том, что ведомство рассматривает возможность взимать НДФЛ с доходов физических лиц по депозитам.

Замминистра подчеркнул: «Не очень понятно, почему такой вид дохода не облагаем вовсе». Трунин добавил, что НДФЛ взимается с людей, которые получают зарплату ниже среднего уровня, однако при этом те, кто имеет миллион рублей в год с процентов по депозитам, не уплачивает налог с такого вида дохода.

По мнению минфина, введение налога на доход с депозита поможет выровнять условия налогообложения доходов по облигациям, которые облагаются НДФЛ, и по банковским вкладам. Трунин полагает, что с подобной инициативой могут выступить другие министерства при обсуждении налоговой реформы, сообщают «Известия».

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