Минфин РФ предлагает уехавшим за границу россиянам отчитываться об иностранных счетах

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что ведомство предлагает обязать уехавших за границу россиян пожизненно отчитываться об иностранных счетах

По его словам, ежегодно граждане РФ должны показывать валютное резидентство.

- То есть гражданин живет спокойно в течение года, если он понимает, что он год живет за границей, он спокойно живет в течение этого срока, проводит любые операции разрешенные в юрисдикции, в которой он живет по своему счету, и в конце года отчет о движении по счету просто доказывает факт непребывания в России больше, чем три месяца в предыдущий год. Вот и все. Каждый год, конечно, он должен показывать валютное резидентство, точно так же, как налоговое, - цитирует Моисеева издание «Бизнес ФМ».