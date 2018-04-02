Минфин предлагает повысить НДС на авиарейсы из Москвы

Минфин России предлагает обнулить налог на добавленную стоимость [НДС] на внутренние авиарейсы между региональными аэропортами и поднять эту ставку до 18 процентов на перелеты через Москву.

Согласно письму помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову, текст которого имеется в распоряжении газеты «Ведомости», Минфин рассматривает возможность изменить НДС до конца 2022 года.

В настоящее время налог для всех внутренних рейсов составляет 10 процентов.

В случае его обнуления авиакомпании выиграют более 12 миллиардов рублей, однако из-за роста налога на московских маршрутах потеряют 29 миллиардов рублей в год, потеряв в итоге 17 миллиардов рублей.

Вместе с тем, представитель Минтранса не смог подтвердить получение письма от помощника президента.

Если инициатива ведомства будет поддержана, сильнее всего пострадает «Аэрофлот», все рейсы которого выполняются из Москвы. Таким образом, повышение налога автоматически приведет к росту цен на билеты для пассажиров, сообщает Ura.ru.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Организации: Минфин
Следующая новость Россияне ждут перемен

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО