Минфин предлагает повысить НДС на авиарейсы из Москвы

Минфин России предлагает обнулить налог на добавленную стоимость [НДС] на внутренние авиарейсы между региональными аэропортами и поднять эту ставку до 18 процентов на перелеты через Москву.

Согласно письму помощника президента России Игоря Левитина министру транспорта Максиму Соколову, текст которого имеется в распоряжении газеты «Ведомости», Минфин рассматривает возможность изменить НДС до конца 2022 года.

В настоящее время налог для всех внутренних рейсов составляет 10 процентов.

В случае его обнуления авиакомпании выиграют более 12 миллиардов рублей, однако из-за роста налога на московских маршрутах потеряют 29 миллиардов рублей в год, потеряв в итоге 17 миллиардов рублей.

Вместе с тем, представитель Минтранса не смог подтвердить получение письма от помощника президента.

Если инициатива ведомства будет поддержана, сильнее всего пострадает «Аэрофлот», все рейсы которого выполняются из Москвы. Таким образом, повышение налога автоматически приведет к росту цен на билеты для пассажиров, сообщает Ura.ru.