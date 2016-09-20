Минфин предлагает повысить НДС и взимать страховые взносы с зарплат

Министерство финансов РФ предлагает повысить НДС (налог на добавленную стоимость) с 18 до 20 процентов, а также взимать страховые взносы со всего зарплатного фонда.

К 2019 году ставка по страховым взносам должна составить 26 процентов, с 2017 года – 29 процентов, с 2018 года – 28 процентов.

Об этом сообщают «Ведомости».

Кроме того, чиновники прорабатывают и альтернативный вариант, согласно которому в 2017 году предлагается повысить НДС до 20 процентов, 10-процентную льготную ставку поднять до 12 процентов, а с 2019-го начать увеличивать ее на 2 процента в год, пока она не сравняется с 20 процентами по обычной ставке. Это позволит получить почти 600 миллиардов рублей в следующем году, плюс 400 миллиардов — в 2018-м, и еще 200 миллиардов рублей — в 2019-м.

У инициативы Минфина нашлись противники, которые считают, что предлагаемые меры приведут к уходу зарплат в тень и ухудшению собираемости налогов.

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