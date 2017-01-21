Минфин РФ предлагает ограничить наличные расчеты

Министр финансов России Антон Силуанов выступил с предложением ограничить начные расчеты в России. По его словам, такая мера приведет к "обелению" экономики.

Силуанов отметил, что кампания по сокращению обращения наличных идет во многих странах. Министр привел в пример Индию, где на наличные идет "широкомасштабная атака".

– За счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов и сделать нашу экономику более прозрачной, – цитирует Силуанова РИА "Новости". Ранее сокращение расчета наличными уже обсуждалось в России в 2012 году.