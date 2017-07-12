Минфин подсчитал «серые» зарплаты россиян

Россияне ежегодно получают зарплаты в конвертах на общую сумму в 10 триллионов рублей.

Налоги с этих денег не уплачиваются совсем или же только частично, отметили в Минфине. В ведомстве считают необходимым создать дополнительный экономический стимул для «обеления» зарплат.

В частности, министерство предлагает внести изменения в структуру налоговой нагрузки – снизить ставки прямых налогов на труд и при этом повысить ставки косвенных налогов, пишут «Известия». По мнению Минфина, данная мера облегчит жизнь бизнесу.