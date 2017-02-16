Минфин РФ подготовил проект закона о введении tax free

Минфин РФ разработал законопроект о введении tax free, позволяющий иностранным гражданам вернуть НДС за покупки, совершенные на территории РФ.

Соответствующие поправки предполагается внести в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса РФ. Согласно документу, граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, при предъявлении паспорта, смогут вернуть НДС, уплаченный при покупке товаров в торговых организациях на территории РФ.

Уточняется, что иностранец должен покинуть территорию страны с данными товарами. Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары, за исключением алкогольной продукции.

Документом, подтверждающим право физлица на возврат НДС, будет чек на выплату налога с отметкой таможенного органа РФ. Перечень торговых организаций, которые будут иметь право выдавать такие чеки, утвердит Минпромторг. Получить возврат налога физлица смогут в течение трех лет с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения, сообщает «Интерфакс».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Минфин
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