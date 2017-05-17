Минфин РФ поддержит ипотечников

Минфин РФ поддержит ипотечных заемщиков, оказавшихся в тяжелой ситуации, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.

По его словам, предложения готовятся в рамках исполнения поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В работе также участвуют Минстрой и Минэкономразвития.

Программа господдержки была запущена в 2015 году, но была продлена до 31 мая 2017 года, сообщает «РИА Новости».