Минфин РФ поддержит ипотечников
Минфин РФ поддержит ипотечных заемщиков, оказавшихся в тяжелой ситуации, сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев.
По его словам, предложения готовятся в рамках исполнения поручения премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В работе также участвуют Минстрой и Минэкономразвития.
Программа господдержки была запущена в 2015 году, но была продлена до 31 мая 2017 года, сообщает «РИА Новости».
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