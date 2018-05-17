Минфин открестился от повышения пенсионного возраста

В Министерстве финансов России опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что ведомство направило в правительство предложения о повышении пенсионного возраста.

Вместе с тем, в Минфине рассматривают различные предложения по изменению пенсионной системы.

«Реализация рассматриваемых предложений будет направлена на обеспечение более высоких темпов индексации пенсий в соответствии с указом президента от 7 мая 2018 года», — говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко предложила плавно повышать пенсионный возраст в России, тем самым, подготовив россиян к переменам.

По ее мнению, на это должно уйти не менее десяти лет, сообщает Life.

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