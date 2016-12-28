Минфин РФ не ожидает серьезных колебаний курса рубля в 2017 году

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, в 2017 году курс рубля не будет подвергаться серьезным колебаниям, несмотря на внешние факторы, в том числе из-за повышения ставки Федеральной резервной системы США.

- Все будет зависеть от динамики изменения ставок ФРС США, но серьезных колебаний нашей валюты мы не ожидаем, — цитирует Силуанова РИА «Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Министр уверен, что предпосылок для резких скачков на сегодняшний день нет.

- Мы сегодня в наших прогнозах не ожидаем каких-то резких изменений ставок ФРС США в следующем году. Да, действительно, есть прогнозы, что пару раз будет приниматься решение о повышении этой ставки, но я не вижу каких-то серьезных последствий для курса рубля, — заявил глава Минфина.

Ранее Силуанов заметил, что для экономики страны важна стабильность национальной валюты, соответственно колебания курса рубля даже в сторону укрепления России ни к чему.

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Места: Россия
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