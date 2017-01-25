Минфин РФ объявил о начале покупок и продаж валюты с февраля 2017 года

В связи с положительной динамикой на мировом нефтяном рынке Министерство финансов России объявило о начале покупок и продаж иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, начиная с февраля 2017 года.

«Объем операций по покупке/продаже иностранной валюты будет зависеть от суммы нефтегазовых доходов федерального бюджета. Пока фактическая цена на нефть марки Urals превышает уровень 40 долларов за баррель, Минфин России будет проводить операции по покупке иностранной валюты в объеме дополнительных нефтегазовых доходов», - цитирует ТАСС сообщение финансового ведомства.

Вместе с тем, в случае снижения цен на нефть Urals Минфин будет проводить операции по продаже иностранной валюты в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.

Дополнительные нефтяные доходы в 2017 году не будут использоваться на дополнительные расходы бюджета, - подчеркнули в Минфине.