Минфин США объяснил изменения санкционного режима в отношении ФСБ

Министерство финансов США опубликовало разъяснения по санкционному режиму в отношении ФСБ России.

Согласно документу, разрешается совершение лишь некоторых транзакций с ФСБ, касающихся направления запросов, получения, оплаты и распределения определенных лицензий на импорт и распространение или использование некоторых продуктов из сферы информационных технологий.

«Генеральная лицензия номер 1» не позволяет гражданам США совершать сделки с ФСБ, кроме как для ограниченных целей, описанных выше. Экспорт, реэкспорт или поставка любых товаров, технологий или услуг в Крым строго запрещен.

В разъяснениях также отмечается, что санкции не препятствуют поездкам граждан США в Россию или из России, сообщает «Интерфакс».