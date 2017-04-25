Минфин назвал дату продаж ОФЗ

С 26 апреля Минфин начнет продажу облигаций федерального займа.

Граждане смогут приобрести их в отделениях банка «ВТБ 24». Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, а шестого – 10,5%, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на «Прайм».

Объем первого выпуска ценных бумаг составит 15 миллионов экземпляров. Номинальная цена облигации составляет одну тысячу рублей, минимальная сумма покупки – 30 тысяч рублей.

Возврат облигаций намечен на апрель 2020 года.