Минфин РФ намерен выводить из тени самозанятых людей

Заместитель финансов РФ Илья Трунин заявил, что ведомство намерено выводить из тени самозанятых людей, сообщает федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

- Министерство финансов РФ планирует постепенно выводить из тени самозанятых людей. Мы считаем, что таких граждан не нужно нагружать сложной процедурой регистрации индивидуального предпринимательства. Более того, в дальнейшем их вовсе нужно снять с регистрации, - сказал он.

Трунин отметил, что Минфин предлагает в качестве стимулирующей меры определить в гражданском законодательстве категорию «самозанятых людей» и освободить их от налога физических лиц и страховых взносов на период 2017 - 2018 годов.

- Правительством РФ принято решение, что правовой статус эти граждане получат. Это будет либо упрощенный порядок регистрации работника, либо уведомительный, либо в законодательстве будет дан им гражданский статус, отличный от статуса индивидуального предпринимателя, - сказал он.