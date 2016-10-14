Минфин РФ намерен выводить из тени самозанятых людей

Заместитель финансов РФ Илья Трунин заявил, что ведомство намерено выводить из тени самозанятых людей, сообщает федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

- Министерство финансов РФ планирует постепенно выводить из тени самозанятых людей. Мы считаем, что таких граждан не нужно нагружать сложной процедурой регистрации индивидуального предпринимательства. Более того, в дальнейшем их вовсе нужно снять с регистрации, - сказал он.

Трунин отметил, что Минфин предлагает в качестве стимулирующей меры определить в гражданском законодательстве категорию «самозанятых людей» и освободить их от налога физических лиц и страховых взносов на период 2017 - 2018 годов.

- Правительством РФ принято решение, что правовой статус эти граждане получат. Это будет либо упрощенный порядок регистрации работника, либо уведомительный, либо в законодательстве будет дан им гражданский статус, отличный от статуса индивидуального предпринимателя, - сказал он.

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Места: Россия
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