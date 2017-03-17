Минфин хочет разрешить россиянам операции с золотом без налогов

В Минфине хотят внести поправки в Гражданский кодекс, позволяющие россиянам открывать банковские счета в так называемом инвестиционном золоте, а также покупать и продавать его без уплаты НДС.

Заместитель главы ведомства Алексей Моисеев пояснил, что речь идет о счетах непосредственно в металле, как это практикуется за рубежом, «когда человек имеет некий кусочек золота, который лежит на его имя в подвале банка». При этом такой счет не будет страховаться агентством оп страхованию вкладов.

Что касается покупки и продажи золота без уплаты налогов, то такие операции будут возможны исключительно с золотом 999,9 пробы, отметил Моисеев. «Если оно поступает к ювелирам, ювелиры его разбавляют до более низких проб, тогда его используют в ювелирных изделиях, тогда возникает НДС», - цитирует его ТАСС.

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Теги:
Места: Россия
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