Минфин хочет разрешить россиянам операции с золотом без налогов
В Минфине хотят внести поправки в Гражданский кодекс, позволяющие россиянам открывать банковские счета в так называемом инвестиционном золоте, а также покупать и продавать его без уплаты НДС.
Заместитель главы ведомства Алексей Моисеев пояснил, что речь идет о счетах непосредственно в металле, как это практикуется за рубежом, «когда человек имеет некий кусочек золота, который лежит на его имя в подвале банка». При этом такой счет не будет страховаться агентством оп страхованию вкладов.
Что касается покупки и продажи золота без уплаты налогов, то такие операции будут возможны исключительно с золотом 999,9 пробы, отметил Моисеев. «Если оно поступает к ювелирам, ювелиры его разбавляют до более низких проб, тогда его используют в ювелирных изделиях, тогда возникает НДС», - цитирует его ТАСС.
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