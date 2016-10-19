Минфин РФ хочет повысить акциз на крепкий алкоголь в 2017 году
Чиновники из министерства финансов РФ намерены повысить акциз на крепкий алкоголь в следующем году, сообщают «Известия» со ссылкой на СМИ.
В частности, акциз на крепкий алкоголь с содержанием этилового спирта свыше 9 процентов может вырасти с 500 до 523 рублей на 1 литр безводного спирта.
При этом министерство экономического развития утверждает, что акциз нужно снизить до 360 рублей, поскольку это поспособствует легализации теневого рынка и увеличению поступления акцизов.
Отмечается, что с 2013 года ставка акцизов увеличилась почти в два раза, а легальное производство водки и розничные продажи упали на 30 процентов.
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