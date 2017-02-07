Минфин хочет поднять цены на водку и коньяк

Минфин России в очередной раз предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк.

Согласно проекту нормативного акта, разработанного ведомством, указанные алкогольные напитки могут подорожать до 205 и 371 рублей за бутылку объемом 0,5 литра соответственно.

В соответствии с расчетами Минфина минимальная отпускная цена на водку у производителей может составить 173 рубля, а у оптовиков – 178 рублей за бутылку. Для коньяка отпускные цены у производителей и оптовиков определены на уровне 314 и 323 рублей соответственно.

Повышение минимальных цен ведомство связывает инфляцией, ростом акцизов и тарифов на электроэнергию, передает ТАСС.