Минфин хочет поднять цены на водку и коньяк
Минфин России в очередной раз предложил повысить минимальные розничные цены на водку и коньяк.
Согласно проекту нормативного акта, разработанного ведомством, указанные алкогольные напитки могут подорожать до 205 и 371 рублей за бутылку объемом 0,5 литра соответственно.
В соответствии с расчетами Минфина минимальная отпускная цена на водку у производителей может составить 173 рубля, а у оптовиков – 178 рублей за бутылку. Для коньяка отпускные цены у производителей и оптовиков определены на уровне 314 и 323 рублей соответственно.
Повышение минимальных цен ведомство связывает инфляцией, ростом акцизов и тарифов на электроэнергию, передает ТАСС.
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