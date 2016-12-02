Минфин РФ готов к конструктивному диалогу с Киевом по долгу в 3 млрд долларов

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия готова к любому конструктивному диалогу с Киевом по поводу долга на сумму в три миллиарда долларов, однако таких инициатив со стороны Украины нет.

- Мы за любые контакты всегда выступали. Но они должны быть конструктивными. Если позиция Украины заключается в том, что, как и прежде, берите условия коммерческих кредиторов, для нас это неприемлемо. Если она изменится, мы готовы в любом формате контактировать, встречаться, — цитирует Силуанова РИА «Новости».

В феврале 2016 года Россия подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в пользу России 17-20 января 2017 года.

В октябре текущего года глава Минфина России планировал встречу с министром финансов Украины по долговому вопросу в Германии, при посредничестве которой Москва и Киев пытались вести переговоры. Однако позже Минфин РФ заявил, что не будет обсуждать с Украиной долг, пока Киев не признает его суверенным и не предложит условия реструктуризации лучше, чем принятые коммерческими кредиторами.

Новости по теме
Теги:
Организации: Минфин
Следующая новость Путин назвал условия освобождения украинского режиссера Олега Сенцова

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО