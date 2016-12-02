Минфин РФ готов к конструктивному диалогу с Киевом по долгу в 3 млрд долларов

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, Россия готова к любому конструктивному диалогу с Киевом по поводу долга на сумму в три миллиарда долларов, однако таких инициатив со стороны Украины нет.

- Мы за любые контакты всегда выступали. Но они должны быть конструктивными. Если позиция Украины заключается в том, что, как и прежде, берите условия коммерческих кредиторов, для нас это неприемлемо. Если она изменится, мы готовы в любом формате контактировать, встречаться, — цитирует Силуанова РИА «Новости».

В феврале 2016 года Россия подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов. Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в пользу России 17-20 января 2017 года.

В октябре текущего года глава Минфина России планировал встречу с министром финансов Украины по долговому вопросу в Германии, при посредничестве которой Москва и Киев пытались вести переговоры. Однако позже Минфин РФ заявил, что не будет обсуждать с Украиной долг, пока Киев не признает его суверенным и не предложит условия реструктуризации лучше, чем принятые коммерческими кредиторами.