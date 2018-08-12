Минфин допустил отказ от доллара в расчетах с нефтью

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов допускает переход на национальные валюты взамен доллара при торговле нефтью.

«По сути, доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — приводит слова министра телеканал «360».

При этом Россия не рассматривает возможность закрытия американских компаний из-за потери рабочих мест россиянами.

На Петербургском экономическом форуме президент России объявил о готовности расплачиваться с зарубежными партнерами в нацвалюте.