Минфин допустил отказ от доллара в расчетах с нефтью
Глава Министерства финансов России Антон Силуанов допускает переход на национальные валюты взамен доллара при торговле нефтью.
«По сути, доллар, который считался мировой валютой, становится рисковым инструментом для расчетов», — приводит слова министра телеканал «360».
При этом Россия не рассматривает возможность закрытия американских компаний из-за потери рабочих мест россиянами.
На Петербургском экономическом форуме президент России объявил о готовности расплачиваться с зарубежными партнерами в нацвалюте.
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