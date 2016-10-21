Минфин РФ допускает инфляцию по итогам года ниже прогноза

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что инфляция в РФ по итогам 2016 года может оказаться ниже официального прогноза в 5,8 процента.

Об этом он рассказал в Госдуме, где проходит первое чтение законопроекта о поправках в бюджет на текущий год, сообщает «Интерфакс».

- Возможно, и ниже нашего прогноза (5,8 процента) инфляция сложится, - отметил министр.

По его словам, снижение ВВП в 2016 г. ожидается в размере 0,6 процента.

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Места: Россия
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