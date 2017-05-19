Минэнерго Украины требует конфискации донбасского угля

Министерство энергетики Украины попросило фискальную службу и таможню конфисковать незаконно ввозимый с Донбасса уголь.

«Мы сделали уже кардинальный шаг министерства и направили в госфискальную службу и на энергетическую таможню обращение с просьбой при заходе угольной продукции на территорию Украины из зоны ОРДЛО, чтобы эту продукцию конфисковали», - цитирует РИА «Новости» главу ведомства Игоря Насалика.

Ранее сообщалось, что подобную идею высказывал президент страны Петр Порошенко. Он намеревался вынести ее на обсуждение СНБО. Несколько месяцев назад украинские радикалы заблокировали поставки в страну угля из Донбасса. Это привело к объявлению чрезвычайной ситуации в энергетики. На фоне блокады Украина продолжает закупать уголь у России.