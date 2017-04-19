Минэнерго Украины подало документ о запрете импорта угля из РФ

Минэнерго Украины подало в правительство документы о запрете импорта угля из России, заявил глава ведомства Игорь Насалик.

По его словам, Украина рассчитывает заключить контракт на поставку угля антрацитовой группы из США.

По подсчетам украинского Минэнерго выгода от импорта угля из США составит около 60 процентов по логистике.

«Они нам сказали, что сейчас готовы давать 300-350 тысяч тонн в месяц, это за год 3,5-4 миллиона тонн. Если мы договоримся по этому контракту, то нам не будут нужны все остальные», - цитирует ТАСС слова Насалика.

Ранее он заявил о якобы существовании «теневой схемы», по которой уголь с неподконтрольных территорий Донбасса будет направляться на обогатительные фабрики Ростовской области, а затем по более высокой цене предлагаться Украине.

Вице-премьер Украины Владимир Кистион поддержал идею запрета на импорт угля из России, отметив, что закупки российского угля неприемлемы «с патриотической точки зрения».