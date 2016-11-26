В Минэнерго призвали страны ОПЕК договориться о стабилизации нефтедобычи

Государствам-членам ОПЕК необходимо между собой договориться по вопросу о стабилизации добычи нефти, прежде чем к соответствующему соглашению присоединятся страны, не входящие в организацию. Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Он также отметил, что РФ «сохраняет положительный настрой» в отношении соглашения и продолжает консультации с партнерами, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что российские специалисты отказались от участия во встрече представителей ОПЕК и стран, не входящих в картель, которая пойдет в Вене 28 ноября.