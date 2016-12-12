В Минэнерго оценили переплату за газ из Европы

«Нафтогаз» переплачивает десятки миллионов долларов за газ, приобретаемый у Европы.

Глава Минэнерго России Александр Новак пояснил, что цена на российский газ для Украины, которая складывается в соответствии с формулой в контракте, ниже тех, что формируются на спотовых рынках, хабах и биржах. Разница составляет около 20-30 долларов.

Министр отметил, что Украина, по сути, закупает через европейских потребителей российский газ, но по более высокой цене. В течение второго полугодия «Нафтогаз» переплатил за топливо около 70 миллионов долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра телеканалу НТВ.

Украины прекратила закупать газ у России в ноябре прошлого года. По версии Киева, приобретение транзитного газа у ЕС обходится ему дешевле.

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События: экономика, газ
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