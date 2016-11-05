Минэнерго опровергло взлом российских электросетей

Пресс-служба Минэнерго заявила об отсутствии взломов российских электросетей, прокомментировав тем самым сообщения зарубежных СМИ о проникновении в инфраструктуру РФ американских военных хакеров.

В ведомстве добавили, что у российских электросетей высокий уровень защиты, передает РИА «Новости».

Ранее в Кремле заверили, что меры по обеспечению информационной и кибернетической безопасности соответствуют текущему моменту и угрозам в адрес России, которые озвучиваются на официальном уровне.