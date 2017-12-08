Минэкономики РФ взялось за техосмотр автомобилей

Минэкономики России подготовило масштабный план по реформированию техосмотра (ТО) автомобилей.

Планируется ужесточить правила работы операторов ТО, чтобы те не могли продавать гражданам диагностические карты без проверки автомобиля.

По данным газеты «Коммерсант», штраф за непройденный ТО будет составлять 800 рублей.

О необходимости внесения изменений в закон о ТО страховщики и ГИБДД говорят уже несколько лет, так как большинство водителей диагностическую карту покупают, не предоставляя машину на осмотр.

Если поправки будут приняты, то процедура прохождения ТО будет фиксироваться оператором на видео и фото, а госконтроль над операторами будет передан Ространснадзору. Содержанием базы данных АИС ТО будет заниматься РСА.

Кроме того, за внесение в АИС ТО «недостоверных сведений» будет предусмотрено уголовное наказание, сообщает «Национальная служба новостей».

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Места: Россия
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