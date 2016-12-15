В Минэкономики выступили за снижение цен на алкоголь
В Минэкономики предлагают снизить ставки акцизов и минимальные розничные цены на алкогольную продукцию. Инициатива высказана в качестве одной из мер поддержки экономики в будущем году.
В частности, с предложением понизить акциз с 500 до 360 рублей за один литр чистого спирта и минимальную стоимость 0,5 литра водки со 190 до 136 рублей выступал замглавы ведомства Олег Фомичев. Эту идею поддерживал экс-глава МЭР Алексей Улюкаев, передает РИА «ФедералПресс».
В Минфине относятся к инициативе неодобрительно, отмечая, что уменьшение акцизов и снижение цен приведет к потере доходов бюджета и росту потребления алкоголя. Последнее, по мнению ведомства, может негативно отразиться на показателях смертности населения страны.
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