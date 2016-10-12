Минэкономики предлагает ограничить рост тарифов ЖКХ

Руководство министерства экономического развития РФ Минэкономики в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017-2019 годы определило границы индексации цен на услуги ЖКХ и электроэнергию, сообщает «Коммерсант».

Чиновники предлагает увеличивать платежки за ЖКХ параллельно прогнозной инфляции — на 4 процента в год.

Тарифы на тепло для всех категорий гражданпотребителей, согласно прогнозу, вырастут также на 4 процента. Сильнее всего могут вырасти тарифы на электроэнергию для населения — на 5 процентов. Медленнее инфляции будут расти тарифы на газ — на 3 процента.

Эти же темпы роста прогноз закладывает и на 2018-2021 годы.