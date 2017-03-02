Милонову разблокировали доступ к странице в Facebook
Депутату Госдумы Виталию Милонову вернули доступ к его странице в Facebook, хотя администрация соцсети ранее объявляла о ее блокировке сроком на месяц.
По словам Милонова, поводом для запрета доступа стала его подпись под фото участников акции памяти Бориса Немцова, в которой он использовал слово «хохлы». Парламентарий утверждает, что не хотел никого оскорбить, а указанное слово следует воспринимать в ироническом контексте, сообщает портал «Санкт-Петербург.ру».
Депутат отметил, что доступ к странице был ему возвращен без каких-либо объяснений. Он предположил, что это связано с широким резонансом вокруг вопроса о цензуре и произволе в соцсети.
Милонов добавил, что собирается предложить Facebook собственные идеи, касающиеся блокировки аккаунтов.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии