Милонов заявил о желании стать ведущим гомофобного Telegram-канала
Депутат Госдумы Виталий Милонов не против стать ведущим анонимного Telegram-канала.
В интервью сайту «360» он предположил, что канал мог бы называться «Мистер гомофоб». «И там вести что-нибудь анонимное и инсайдерское — это было бы любопытно», - пояснил парламентарий.
В то же время он отметил, что заводить собственный аккаунт в Telegram не собирается, поскольку для общения ему хватает страниц в различных соцсетях. Милонов добавил, что пик популярности Telegram уже прошел и большинство каналов в мессенджере перестали быть интересными.
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