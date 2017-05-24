Милонов заявил о желании стать ведущим гомофобного Telegram-канала

Депутат Госдумы Виталий Милонов не против стать ведущим анонимного Telegram-канала.

В интервью сайту «360» он предположил, что канал мог бы называться «Мистер гомофоб». «И там вести что-нибудь анонимное и инсайдерское — это было бы любопытно», - пояснил парламентарий.

В то же время он отметил, что заводить собственный аккаунт в Telegram не собирается, поскольку для общения ему хватает страниц в различных соцсетях. Милонов добавил, что пик популярности Telegram уже прошел и большинство каналов в мессенджере перестали быть интересными.