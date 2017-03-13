Милонов выразил готовность защищать Самойлову на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов отправиться на Украину для поддержки Юлии Самойловой на «Еровидении» и защиты от нападок.

«Это же надо было додуматься – девушку отправить одну в этот Габон. Но, в конце концов, мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать ее, чтобы никаких провокаций не было», - заявил парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Милонов пообещал «жесткий ответ» потенциальным обидчикам артистки: «мы их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжем флаг и заставим по майдану бегать, и кричать «Кукареку».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение России выдвинуть в качестве участницы конкурса Самойлову является провокацией. Депутат Рады Антон Геращенко, в свою очередь, отметил, что певицу могут не пустить на Украину из-за поддержки Крыма.