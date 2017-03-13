Милонов выразил готовность защищать Самойлову на Украине

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов отправиться на Украину для поддержки Юлии Самойловой на «Еровидении» и защиты от нападок.

«Это же надо было додуматься – девушку отправить одну в этот Габон. Но, в конце концов, мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать ее, чтобы никаких провокаций не было», - заявил парламентарий в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Милонов пообещал «жесткий ответ» потенциальным обидчикам артистки: «мы их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжем флаг и заставим по майдану бегать, и кричать «Кукареку».

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение России выдвинуть в качестве участницы конкурса Самойлову является провокацией. Депутат Рады Антон Геращенко, в свою очередь, отметил, что певицу могут не пустить на Украину из-за поддержки Крыма.

Новости по теме
Теги:
Следующая новость КНДР обвинила в убийстве Ким Чен Нама Штаты и Южную Корею

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО