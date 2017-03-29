Милонов внесен в черный список Украины
Служба безопасности Украины внесла депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Виталия Милонова в черный список и запретила ему въезд на Украину.
По данным местных СМИ, в украинском ведомстве пояснили, что пока в отношении Виталия Милонова не заводили никаких уголовных дел.
Комментируя данную информацию, Милонов предположил, что запрет может быть связан с тем, что он «каждый месяц регулярно бывает в Горловке и помогает» местному населению.
Кроме того, ранее Милонов сравнил Украину с африканским государством Габон. Позже он принес извинения, отметив, что Габон, безусловно, более цивилизованная и безопасная страна, чем Украина, сообщает ТАСС.
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