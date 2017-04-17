Милонов разместил в соцсети экстремистский статус

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов установил в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский статус на греческом языке.

Как уточняется в материале, на странице Милонова в социальной сети использован статус на греческом языке — Ορθοδοξία ή θάνατος!, что переводится как «Православие или смерть!», признанный на территории РФ экстремистским и включенный в Федеральный список экстремистских материалов под номером 865.

По данным Life, 28 марта 2017 года за репост этого лозунга житель Чувашии был оштрафован на тысячу рублей.