Милонов призвал бойкотировать «Евровидение» в Киеве

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал гендиректора Первого канала Константина Эрнста отказаться трансляции «Евровидения», а также не отправлять российских исполнителей на этот международный конкурс.

В своем обращении Милонов пишет, что Киев проводит «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику», в местных СМИ и украинском сегменте интернета «развернута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм».

- Константин Львович! Обращаюсь к вашему патриотизму и гражданской бдительности! Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс «Рейховидение»!, – написал Милонов.

Депутат также выразил уверенность, что граждане России являются нежеланными гостями в «государстве, захваченном фанатиками».

Ранее Fаcebook заблокировал страницу Милонова за слова «хохлы» и «голубые».

В мае 2016 года первое место на конкурсе «Евровидение» заняла украинская исполнительница Джамала, второе - певица из Австралии Дэми Им, а третье место досталось россиянину Сергею Лазареву. По правилам конкурса Австралия, которая получила право участвовать в конкурсе на особых условиях, не может принимать мероприятие, сообщает «Федерал пресс».