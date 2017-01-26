Милонов предложил штрафовать за русофобию в социальных сетях
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов внес на рассмотрение законопроект, который предусматривает введение системы штрафов за публикацию в социальных сетях публикаций, раздувающих «русофобские мифы».
К таковым Милонов относит выступления, которые ущемляют человеческое достоинство, принижают значимость важных для России событий, а также достижений науки и техники, - сообщает сайт «Комсомольской правды».
Кроме того, предлагается наказывать за оскорбления лиц с особыми заслугами перед страной, а также за оскорбление памяти жертв терактов, репрессий и катастроф.
Наказанием за подобные действия для физических лиц предусмотрен штраф от 10 до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — до миллиона рублей.
В пояснительной записке к законопроект говорится, что в последнее время участились публикации, которые наносят ущерб репутации России.
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