Милонов предложил провести в России альтернативное «Евровидение»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов считает, что России следует провести песенный конкурс, альтернативный «Евровидению», поскольку оно излишне политизировано.

«Формат «Евровидения», помноженный на политиканскую оголтелость киевских властей приводит к закономерному результату — этот музыкальный конкурс превратился в очередной «майдан», где вместо таланта оценивается приверженность к конкретным политическим ориентирам, - цитирует депутата РИА «Новости».

По мнению Милонова, у России есть моральные основания для создания нового песенного конкурса, свободного от политической предвзятости. Парламентарий полагает, что это станет реальным вкладом в развитие общеевропейской культуры.

В качестве участников Милонов предлагает пригласить на новый конкурс исполнителей из Греции, Кипра, Польши, Сербии, Франции.