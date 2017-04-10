Милонов предложил проверить сексуальную вменяемость учителей

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил создать комиссию для проверки сексуальной вменяемости учителей российских школ.

По его мнению, которое приводит «Комсомольская правда», это поможет выявить извращенцев, чтобы не допустить их до работы с детьми.

Милонов также высказал предположение, что в школах работает 99 процентов нормальных и вменяемых педагогов, однако в последнее время в образовательных учреждениях стали появляться «педофильские гнезда».

Он выразил опасение, что извращенцы могут открывать свои гимназии и лицеи, превращая их в «тихие омуты», так как педофилы ведут себя очень тонко.

«Когда человек идет работать в пирожковую, у него просят санитарную книжку. Это не значит, что к нему относятся с недоверием. Нет. То же самое в работе с детьми. Давай пройдем проверку, что у тебя с мозгами все в порядке», - заявил депутат.

По мнению Милонова, в случае, если на работу в школу будет пытаться устроиться педофил, то не нужно из этого делать сенсацию, а просто не трудоустраивать.

16 февраля был задержан учитель истории из подмосковного Красногорска. Против педагога возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 135 УК РФ («Развратные действия, совершенные в отношении двух лиц»). В полицию обратились родители, которые рассказали, что учитель показывал детям порнофильм, сообщает Oane.ws.