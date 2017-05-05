Милонов предложил приравнять критику священников к экстремизму

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает расценивать необоснованную критику и публичные оскорбления в адрес глав традиционных для России религиозных течений как экстремизм и посягательство на конституционный строй.

По его мнению, подобные деяния следует относить к серьезным преступлениям, поскольку они способны спровоцировать массовые беспорядки.

В целях защиты гражданского мира внутри страны Милонов начал разработку соответствующих поправок в уголовное законодательство России, сообщает Nation News.