Милонов предложил наказывать за хранение информации с призывами к самоубийству

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым ввести ответственность для лиц, хранящих в компьютерах информацию, которая содержит призывы к суициду.

Он пояснил, что речь идет о листовках, плакатах, демотиваторах и прочей подобной информации. Парламентарий сделал акцент на том, что наказание должно последовать даже, если она не распространяется в Сети. «Сажать надолго», — цитирует Милонова РИА «Новости».

Депутат также высказался за введение запрета для детей на посещение соцсетей. По его мнению, там царит атмосфера «безответственности, цинизма и раскрепощенности».

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