Милонов предложил наказывать за хранение информации с призывами к самоубийству
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает необходимым ввести ответственность для лиц, хранящих в компьютерах информацию, которая содержит призывы к суициду.
Он пояснил, что речь идет о листовках, плакатах, демотиваторах и прочей подобной информации. Парламентарий сделал акцент на том, что наказание должно последовать даже, если она не распространяется в Сети. «Сажать надолго», — цитирует Милонова РИА «Новости».
Депутат также высказался за введение запрета для детей на посещение соцсетей. По его мнению, там царит атмосфера «безответственности, цинизма и раскрепощенности».
Следующая новость Порошенко изменил свое мнение об украинской армии
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии