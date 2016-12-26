Милонов предложил лишить российского гражданства двух журналистов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с предложением лишить российского гражданства журналистов Аркадия Бабченко и Божену Рынску за некорректные высказывания по поводу крушение Ту-154.

По мнению парламентария, они должны быть высланы из России, а их имущество распродано с аукциона. Вырученные средства депутат предлагает направить в благотворительный форд Елизаветы Глинки, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на станицу парламентария в Facebook.

Ранее в интернете начался сбор подписей под петицией о лишении Божены Рынски гражданства и запрете ей въезда в Россию. Поводом для этого послужило ее радостное высказывание о гибели в авиакатастрофе журналистов НТВ.

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