Милонов поставил знак равенства между геями и носителями ВИЧ

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обвинил лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в распространении ВИЧ-инфекции.

По его мнению, между сексуальной ориентацией и ВИЧ-инфицированными больными можно поставить знак равенства.

«Шествие СПИДа на планете равно шествию распространения гомосексуализма, это правда. Если бы не они, не было бы. Это кара», - заявил депутат в эфире «Дождя».

Он также отметил, что фашисты изначально были гомосексуалистами.

Ранее Милонов в ответ на заявление Минкультуры об отсутствии пропаганды гомосексуализма в фильме «Красавица и чудовище» предложил ведомству свои услуги лектора по определению пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в художественных произведениях, сообщает «Федерал пресс».