Милонов поставил знак равенства между геями и носителями ВИЧ
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обвинил лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в распространении ВИЧ-инфекции.
По его мнению, между сексуальной ориентацией и ВИЧ-инфицированными больными можно поставить знак равенства.
«Шествие СПИДа на планете равно шествию распространения гомосексуализма, это правда. Если бы не они, не было бы. Это кара», - заявил депутат в эфире «Дождя».
Он также отметил, что фашисты изначально были гомосексуалистами.
Ранее Милонов в ответ на заявление Минкультуры об отсутствии пропаганды гомосексуализма в фильме «Красавица и чудовище» предложил ведомству свои услуги лектора по определению пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации в художественных произведениях, сообщает «Федерал пресс».
Следующая новость В странах Европы наблюдается вспышка гепатита А
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии