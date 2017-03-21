Милонов подозревает масонов во вмешательстве в политику РФ

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов обратился к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить деятельность масонских обществ в России.

По мнению Милонова, в стране действует множество общественных и политических объединений, несмотря на запрет иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы. Главные масонские ложи, по данным депутата, располагаются во Франции, Англии и США.

Он также утверждает, что «масонские ложи» работают совершенно свободно и пытаются вмешиваться в политику, а отдельные члены лож пытались участвовать в выборах.

«Эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», — цитирует «РИА новости» слова Милонова.

Масонство появилось в России в начале 18 века. Сейчас в стране действует «Великая ложа России», которая объединяет порядка тысячи человек.

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Места: Россия
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