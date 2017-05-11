Милонов назвал приговор Соколовскому слишком мягким
Российский парламентарий Виталий Милонов высказал свое мнение по поводу приговора блогеру Руслану Соколовскому за ловлю покемонов в храме.
По мнению депутата, блогер «систематически пытался унизить миллионы людей» и является «организатором серьезной смуты». В беседе с RT Милонов заявил, что приговор Соколовскому считает слишком мягким, но при этом выразил надежду на то, что он все же послужит исправлению молодого человека.
«Я бы ему лет на десять запретил подходить к интернету, а также ходить на любые общественные мероприятия. Пусть сидит занимается домашними делами. Может, все же одумается», - сказал Милонов. Суд Екатеринбурга приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно.
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