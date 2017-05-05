Милонов назвал бесовщиной прослушивание песен Киркорова в школе

Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов прокомментировал скандал с транслированием в одной из подмосковных школ творчества певца Филиппа Киркорова.

По его мнению, творческая инициатива учителей школы в Деденеве Дмитровского района Подмосковья является бесовской.

При этом депутат подчеркнул, что лично ничего против Филиппа Киркорова и его творчества не имеет, поскольку это вопрос вкуса.

«Не хочу никаким образом оскорбить исполнителя Киркорова, просто всему свое время. В этом данном случае глупость совершили учителя, которые это сделали. Я думаю просто от небольшого ума и любви к джин-тонику», - цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» слова Милонова.

30 апреля в деденевской школе разразился скандал из-за того, что весь день на переменах по громкой связи транслировали песни Филиппа Киркорова. Педагоги школы организовали прослушивание творчества популярного певца в честь его юбилея. Некоторые родители школьников так возмутились, что даже усмотрели в этом скрытую пропаганду гомосексуализма.