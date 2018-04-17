Миллионы долларов Павла Дурова против Роскомнадзора

Основатель Telegram Павел Дуров готов спонсировать сервисы, которые помогают обходить блокировку мессенджера в России.

«Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — написал Дуров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», также созданной им.

Вместе с тем, он отметил, что количество пользователей Telegram в России не слишком велико, однако этот рынок важен ему «по личным соображениям».

Кроме того, Дуров призвал интернет-пользователей активнее пользоваться прокси-серверами и не забывать о том, что их содержание требует стороннего финансирования.

17 апреля Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые использовали для обхода судебного запрета.

13 марта Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера Telegram из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых пользователями, сообщает «РИА Новости».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Роскомнадзор
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