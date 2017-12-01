Кот за миллион рублей ищет хозяина в Подмосковье

Сердобольные жители подмосковного города Видное решили продать бездомного кота за миллион рулей, однако готовы сделать скидку 99,9999 процента для самого лучшего хозяина.

«Кот полон сил, по лестнице бегает как заводной: с четвертого прилететь на седьмой, когда я выхожу его кормить, для него дело двух секунд», - рассказал местный житель Максим Колосков.

Он также отметил, что кот боится улицы, но обожает людей. Из документиков у кота только усы, лапы и хвост.

Кандидатам на должность хозяина кота предлагают связываться с жильцами подъезда через социальные сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».