Миллион москвичей вышли на первый общегородской субботник
В Москве более миллиона человек приняли участие в первом апрельском субботнике. Наводить порядок во дворах и на улицах столицы вышли студенты, школьники, сотрудники ЖКХ, работники предприятий.
Как сообщают «Известия», в уборке города задействовали более 8,2 тыс. единиц техники. Участники субботника были обеспечены инвентарем и посадочными материалами.
В рамках программы по благоустройству в Москве посадят свыше 3 тыс. деревьев и 92,5 тыс. кустарников. Следующий субботник пройдет в столице 29 апреля.
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