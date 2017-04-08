Миллион москвичей вышли на первый общегородской субботник

В Москве более миллиона человек приняли участие в первом апрельском субботнике. Наводить порядок во дворах и на улицах столицы вышли студенты, школьники, сотрудники ЖКХ, работники предприятий.

Как сообщают «Известия», в уборке города задействовали более 8,2 тыс. единиц техники. Участники субботника были обеспечены инвентарем и посадочными материалами.

В рамках программы по благоустройству в Москве посадят свыше 3 тыс. деревьев и 92,5 тыс. кустарников. Следующий субботник пройдет в столице 29 апреля.