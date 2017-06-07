Миллиардеры нашли способ не платить налоги в России

Российских миллиардеры нашли «налоговую лазейку», позволяющую не платить налоги и сохранить свой бизнес в стране.

По данным агентства Reuters, проводимая с 2014 года политика деофшоризации имеет негативный эффект, так как многие российские миллиардеры сохраняют свой бизнес в России, но при этом не являются налоговыми резидентами, проводя в стране менее 183 дней. Это позволяет им не декларировать свои офшорные активы.

«Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял», —заявил Владимир Потанин, который в российском списке миллиардеров Forbes занимает восьмую строчку.

Как уточняется в материале, статистика, отражающая количество бизнесменов, которые перестали быть налоговыми резидентами, отсутствует, сообщает «Экономика сегодня».

По словам источника, почти треть из 500 самых богатых людей страны не являются налоговыми резидентами РФ.