Миллиардер из МЧС превратился в миллионера
Рекордные доходы руководителя главуправления МЧС по Ставрополью Александра Иваницкого в ведомстве объяснили техническим сбоем.
В управлении информирования населения министерства сообщили, что цифра в два с половиной миллиарда рублей, указанная в декларации спасателя за прошлый год появилась в результате погрешности техники. На самом деле Иваницкий заработал за прошлый года два с половиной миллиона рублей, сообщает Ura.ru со ссылкой на «РБК».
Ошибочная, как утверждают в МЧС, декларация появилась на сайте ведомства накануне. Источники доходов Иваницкого в ней не указывались. Документ был оперативно удален с сайта министерства после запроса «РБК» о том, каким образом спасателю удалось заработать миллиарды.
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