Миллиардер попросил помощи у Дмитрия Медведева

Владелец «Силовых машин», миллиардер Алексей Мордашов написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой помочь попавшей под санкции компании.

Предприниматель также заявил, что без помощи государства попавшей под санкции США компании «просто не выжить».

Мордашов в письме предложил Медведеву варианты возможных мер поддержки «Силовых машин».

«Мы хотели бы попросить определенной поддержки «Силовых машин». Нам кажется, что просьбы о такой поддержке типичны не только для «Силовых машин», но и, к сожалению, для определенного круга компаний, которые тоже оказались под санкциями», — написал миллиардер.

В частности, Мордашов попросил Медведева обеспечить льготное 85-процентое финансирование проектов «Силовых машин» через Российский экспортный центр, а также запретить «Росатому», «РусГидро», «Газпрому», «Интер РАО» и «Ростеху» требовать госгарантии от «Силовых машин». Состояние Мордашова Forbes оценивает в 18,7 миллиарда долларов, пишет «РБК».